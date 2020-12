Capodanno 2021: Ecco le regole per renderlo “normale” (Di martedì 29 dicembre 2020) Capodanno 2021 sarà un giorno speciale nonostante il Coronavirus. Ecco cosa sarà concesso fare il 31 dicembre e alcuni consigli su come addobbare casa Capodanno 2021 (web source)Capodanno 2020 sarà senz’altro diverso dagli scorsi anni, per tutti noi il 2020 è stato del tutto particolare. Oggi 30 dicembre l’Italia torna ad essere finalmente zona arancione, con il divieto di uscire dal proprio Comune ad eccezione di quelli con meno di 5.000 abitanti. Questi ultimi posso spostarsi in un raggio di 30 km ma senza entrare in un Comune capoluogo di Provincia. Ricordatevi che dal 31 dicembre al 3 gennaio l’Italia torna ad essere zona rossa. Leggi anche -> Roma, spesi 2 milioni di euro per gli straordinari, ma la città resta sporca Come rendere speciale il 31 ... Leggi su kronic (Di martedì 29 dicembre 2020)sarà un giorno speciale nonostante il Coronavirus.cosa sarà concesso fare il 31 dicembre e alcuni consigli su come addobbare casa(web source)2020 sarà senz’altro diverso dagli scorsi anni, per tutti noi il 2020 è stato del tutto particolare. Oggi 30 dicembre l’Italia torna ad essere finalmente zona arancione, con il divieto di uscire dal proprio Comune ad eccezione di quelli con meno di 5.000 abitanti. Questi ultimi posso spostarsi in un raggio di 30 km ma senza entrare in un Comune capoluogo di Provincia. Ricordatevi che dal 31 dicembre al 3 gennaio l’Italia torna ad essere zona rossa. Leggi anche -> Roma, spesi 2 milioni di euro per gli straordinari, ma la città resta sporca Come rendere speciale il 31 ...

GiannaNannini : “Capodanno con Gianna” Vi aspetto in diretta streaming dal Laboratorio di Scenografia del Teatro dell'Opera di Rom… - vogue_italia : Anche se quest'anno passerete il Capodanno in pigiama, prendete nota e mettete via il vostro look più scintillante… - MariaLu91149151 : Vietato i botti ??solo inquinamento soldi buttati al vento,animali e anziani ce soffrono,meno incidenti e invalidi! - infoitcultura : Capodanno 2021, Milano si accende con 'Pensieri illuminati': ecco come partecipare - infoitcultura : CAPODANNO 2021: a Milano un 'pensiero illuminato al posto del concertone in piazza -