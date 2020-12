Blocco delle pensioni e dell’età minima nel 2021 e 2022: ecco alcuni dati (Di martedì 29 dicembre 2020) Secondo alcune analisi, le pensioni nel 2021 non subiranno nessun aumento sostanziale. Forse, a causa di somme non erogate nel 2020, ci potrebbe essere solo un breve aumento di 10 o 15 euro. Ad incidere così negativamente sugli assegni da gennaio è l’inflazione con la crisi economica scatenata dal Covid-19. Il tasso previsto per il 2021 è dello 0%, il tasso effettivo registrato nel 2020 invece è dello 0,5%. Alcune norme contributive che salvano gli assegni delle pensioni Quando le pensioni sono a rischio a causa di crisi economiche, Pil e inflazione negativa, scattano alcune norme contributive. Sulla Verità, il Presidente del centro studi Itinerari Previdenziali spiega alcuni automatismi. Riguardo al montante contributivo (capitale che il lavoratore ha accumulato ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Secondo alcune analisi, lenelnon subiranno nessun aumento sostanziale. Forse, a causa di somme non erogate nel 2020, ci potrebbe essere solo un breve aumento di 10 o 15 euro. Ad incidere così negativamente sugli assegni da gennaio è l’inflazione con la crisi economica scatenata dal Covid-19. Il tasso previsto per ilè dello 0%, il tasso effettivo registrato nel 2020 invece è dello 0,5%. Alcune norme contributive che salvano gli assegniQuando lesono a rischio a causa di crisi economiche, Pil e inflazione negativa, scattano alcune norme contributive. Sulla Verità, il Presidente del centro studi Itinerari Previdenziali spiegaautomatismi. Riguardo al montante contributivo (capitale che il lavoratore ha accumulato ...

