Azealia Banks attacca Lana Del Rey: “è grassa per via dei medicinali”, e viene accusata di body shaming (Di martedì 29 dicembre 2020) Azealia Banks è tornata all’attacco contro la sua acerrima nemica Lana Del Rey. Non è la prima volta che le due litigano furiosamente via social; l’ultima volta la Banks ha addirittura minacciato Lana Del Rey di volerla affrontare fisicamente per suonargliele. La rapper newyorkese è famosa per la sua attitudine a trasformare il suo Twitter in un vero e proprio ring di wrestling e ha spesso indirizzato i suoi strali contro numerosi colleghi artisti come Rihanna, Rita Ora, Eminem, Pharrell Williams e Cardi B. La Banks è stata anche autrice di uscite a sfondo omofobo che hanno indigato il web. Durante il loro ultimo scontro avvenuto circa due anni fa, Lana Del Rey aveva chiuso la discussione suggerendo alla collega di farsi visitare da uno psichiatra. La ... Leggi su trendit (Di martedì 29 dicembre 2020)è tornata all’attacco contro la sua acerrima nemicaDel Rey. Non è la prima volta che le due litigano furiosamente via social; l’ultima volta laha addirittura minacciatoDel Rey di volerla affrontare fisicamente per suonargliele. La rapper newyorkese è famosa per la sua attitudine a trasformare il suo Twitter in un vero e proprio ring di wrestling e ha spesso indirizzato i suoi strali contro numerosi colleghi artisti come Rihanna, Rita Ora, Eminem, Pharrell Williams e Cardi B. Laè stata anche autrice di uscite a sfondo omofobo che hanno indigato il web. Durante il loro ultimo scontro avvenuto circa due anni fa,Del Rey aveva chiuso la discussione suggerendo alla collega di farsi visitare da uno psichiatra. La ...

