Atletico Madrid, penale per Diego Costa se dovesse firmare con una rivale (Di martedì 29 dicembre 2020) L'Atletico Madrid ha comunicato la rescissione con Diego Costa, ma nell'accordo avrebbe inserito una clausola particolare L'Atletico Madrid e Diego Costa si sono separati. A darne l'annuncio lo stesso club Colchoneros che ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto dell'attaccante. Come riportato da AS, però, nell'accordo sarebbe stata inserita una clausola speciale. Se infatti lo spagnolo dovesse firmare con un club rivale, dovrà pagare una penale all'Atletico Madrid. Leggi su Calcionews24.com

