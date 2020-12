Vaccinarsi insieme pubblicamente Il sì di Berlusconi | Renzi e Zingaretti

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 28 dicembre 2020)tutti. La proposta del direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana viene raccolta dal segretario del Pd Nicola, dal presidente di Forza Italia Silvioe dal leader di Italia Viva Matteo. “Io ci sono” scrive, “sono a disposizione per qualsiasi azione. Su questi temi l’unità è importante per ricostruire fiducia e speranza nel futuro”. “I leader politici debbono dare il buon esempio e possono farlo” risponde Silvio, chiarendo che “questo non cancellerebbe ovviamente nessuna distinzione politica, anche in merito alla gestione di questa crisi, ma significherebbe che la politica sa anche unirsi per uno scopo alto e nobile”. “Ogni iniziativa ...