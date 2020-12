Traffico Roma del 28-12-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Luceverdementovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi spostamenti fortemente condizionati dal maltempo che seppur in attenuazione continua ad interessare la capitale con pioggia e vento forte nessuna segnalazione di rilievo al momento sul Raccordo Anulare altrettanto per quanto riguarda le altre autostrade restano code invece sulla Prenestina tra il raccordo via di Torrenova così come ci sono anche in via Rinaldo D’Aquino poco prima della rotatoria per la Palombarese la polizia locale Ci comunica ancora la chiusura di viale dello Scalo di San Lorenzo tra via degli Ausoni e via dei Sardi in direzione di Porta Maggiore la causa un intervento dei vigili del fuoco alla Flaminio per la presenza di alberi sulla carreggiata chiusa via Raffaele esterna tra via Girolamo muziano e Lungotevere Flaminio stessa situazione in via di Pietralata la strada interrotta tra ...