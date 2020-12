Si torna in zona arancione per tre giorni: cosa cambia per visite ad amici e parenti, spostamenti fuori comune e bar e negozi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tra giallo, arancione e rosso, la confusione regna sovrana. Da oggi, infatti, dopo le festività natalizie, scatta la zona arancione per 72 ore, secondo quanto previsto dal decreto di Natale. Un “liberi tutti” per il 28, 29 e 30 dicembre (e poi anche per il 4 gennaio) con diverse limitazioni per contenere la pandemia del Coronavirus. spostamenti liberi nel proprio comune senza autocertificazione La grande novità, dopo giorni in zona rossa, è che d’ora in poi, e fino al 30 dicembre incluso, ci si potrà muovere liberamente all’interno del proprio comune senza autocertificazione, senza dover giustificare il proprio spostamento. Resta fermo il coprifuoco dalle 22 alle 5 dove, in caso di spostamenti necessari, bisognerà compilare ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tra giallo,e rosso, la confusione regna sovrana. Da oggi, infatti, dopo le festività natalizie, scatta laper 72 ore, secondo quanto previsto dal decreto di Natale. Un “liberi tutti” per il 28, 29 e 30 dicembre (e poi anche per il 4 gennaio) con diverse limitazioni per contenere la pandemia del Coronavirus.liberi nel propriosenza autocertificazione La grande novità, dopoinrossa, è che d’ora in poi, e fino al 30 dicembre incluso, ci si potrà muovere liberamente all’interno del propriosenza autocertificazione, senza dover giustificare il proprio spostamento. Resta fermo il coprifuoco dalle 22 alle 5 dove, in caso dinecessari, bisognerà compilare ...

