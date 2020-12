Premier, Leicester frenato dal Crystal Palace: finisce 1-1 (Di lunedì 28 dicembre 2020) La prima gara della 16a giornata di Premier League, che continuerà a giocare tutti i giorni questa settimana, finisce 1-1. Il Leicester viene frenato dal Crystal Palace. Le foxies, dopo il pareggio con il Manchester United in extremis, riescono a pareggiare anche con il Crystal Palace nel finale. I vincitori della Premier del 2016, avevano fallito un rigore nel primo tempo con Iheanacho. Nella ripresa i padroni di casa si erano portati in vantaggio al 58? con Zaha. Zampata di Barnes all’83’ a regalare il punto e il secondo posto al Leicester che affianca l’Everton di Ancelotti a 29 punti a -3 dal Liverpool che ha una gara in meno. Foto: Twitter Leicester L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 dicembre 2020) La prima gara della 16a giornata diLeague, che continuerà a giocare tutti i giorni questa settimana,1-1. Ilvienedal. Le foxies, dopo il pareggio con il Manchester United in extremis, riescono a pareggiare anche con ilnel finale. I vincitori delladel 2016, avevano fallito un rigore nel primo tempo con Iheanacho. Nella ripresa i padroni di casa si erano portati in vantaggio al 58? con Zaha. Zampata di Barnes all’83’ a regalare il punto e il secondo posto alche affianca l’Everton di Ancelotti a 29 punti a -3 dal Liverpool che ha una gara in meno. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : Leicester sciupone: rigore fallito e pari con il Crystal Palace: Le Foxes non vanno oltre l'1-1 a Londra: Iheanacho… - sportface2016 : #PremierLeague, il #Leicester evita la sconfitta: 1-1 in extremis col #CrystalPalace - cmdotcom : #PremierLeague: Iheanacho sbaglia un rigore, Barnes risponde a Zaha. 1-1 tra Crystal Palace e Leicester. Alle 18.30… - MondoNapoli : La Premier non si ferma mai: le formazioni ufficiali di Crystal Palace-Leicester - - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Crystal Palace Leicester streaming: dove vedere la sfida in diretta: Crystal Palace Lei… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier Leicester Il solito Vardy nega il sorpasso allo United: 2-2 a Leicester La Gazzetta dello Sport Premier League 2020/2021: il Leicester evita la sconfitta in extremis, 1-1 col Crystal Palace

Termina con un pareggio la sfida di Selhurst Park tra Crystal Palace e Leicester. Nel match della sedicesima giornata di Premier League 2020/2021 beffa per la squadra di Roy Hogdson, che conduceva dag ...

Premier League: Zaha non basta al Palace, Barnes salva il Leicester

Il classe 1997 pareggia nel finale il gol segnato a inizio ripresa dall'ivoriano. Nel primo tempo Iheanacho sbaglia un rigore per le Foxes ...

Termina con un pareggio la sfida di Selhurst Park tra Crystal Palace e Leicester. Nel match della sedicesima giornata di Premier League 2020/2021 beffa per la squadra di Roy Hogdson, che conduceva dag ...Il classe 1997 pareggia nel finale il gol segnato a inizio ripresa dall'ivoriano. Nel primo tempo Iheanacho sbaglia un rigore per le Foxes ...