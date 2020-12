Per essere solo uomini, davvero niente male (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’arrivo del camion col vaccino, con scorta militare e fanfara, aveva un risvolto ridicolo – l’enfasi è sempre anche ridicola – ma mai quanto lo sdegno per la ridicolaggine. Santo Stefano è stato santificato con una cerimonia di disprezzo, ore e ore di disprezzo per quell’afflato da Istituto Luce, ma si sa quanto possa essere petulante il controcanto. Va bene, ogni giorno ha la sua pena però sembra che senza pena quotidiana non sappiamo dove crogiolarci, tocca trovare il fesso, il disonesto, il farsesco, di modo da farci attorno la danza di guerra. Io ci vedevo, in quel viaggio di vaccino da madonna pellegrina, un sovraprezzo di vanagloria del governo e di adulazione dei suoi cantori, ma a pensarci bene nulla nella mia vita mi è parso rassomigliante alla madonna pellegrina più di quel vaccino. Il 2020 si era aperto con lo strisciare da rettile della pandemia e si è ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’arrivo del camion col vaccino, con scorta militare e fanfara, aveva un risvolto ridicolo – l’enfasi è sempre anche ridicola – ma mai quanto lo sdegno per la ridicolaggine. Santo Stefano è stato santificato con una cerimonia di disprezzo, ore e ore di disprezzo per quell’afflato da Istituto Luce, ma si sa quanto possapetulante il controcanto. Va bene, ogni giorno ha la sua pena però sembra che senza pena quotidiana non sappiamo dove crogiolarci, tocca trovare il fesso, il disonesto, il farsesco, di modo da farci attorno la danza di guerra. Io ci vedevo, in quel viaggio di vaccino da madonna pellegrina, un sovraprezzo di vanagloria del governo e di adulazione dei suoi cantori, ma a pensarci bene nulla nella mia vita mi è parso rassomigliante alla madonna pellegrina più di quel vaccino. Il 2020 si era aperto con lo strisciare da rettile della pandemia e si è ...

Ultime Notizie dalla rete : Per essere Per essere solo uomini, davvero niente male L'HuffPost Firenze, 1.500 kit di colori ai bambini bisognosi

FIRENZE - Consegnato stamani il secondo lotto dei 1.500 kit di colori che la Fondazione CR Firenze ha donato alla Caritas per essere distribuiti, assieme ai pacchi alimentari, alle famiglie più bisogn ...

Come funziona il rinnovo del Bonus Bebè 2021 (quando e come richiederlo)

Il Bonus bebè 2021 prevede il rinnovo dell'Isee: come calcolarlo, le indicazioni Inps e come avviene l'integrazione con l'assegno universale.

