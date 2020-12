Milano | accoltella la compagna alla gola e fugge col figlioletto | arrestato 29enne La donna è gravissima

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Litiga con la, la ferisce con una coltellatae scappa via coldi un anno e mezzo : lui finisce in manette, lei è grave in ospedale. Accade nel Milanese, dove stamattina ...

Litiga con la compagna, la ferisce con una coltellata alla gola e scappa via col figlioletto di un anno e mezzo: lui finisce in manette, lei è grave in ospedale. Accade nel Milanese, ...Ancora violenza su una donna, ancora violenza in famiglia, è successo a Vaprio d'Adda dove un uomo ha accoltellato alla gola la compagna ...