Maltempo a Foggia, il vento butta giù alberi e un palo dell'illuminazione (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il forte vento sta provocando diversi danni in tutta la città di Foggia. Polizia Locale e Vigili del fuoco impegnati in via Cerignola, viale Fortore e viale Pinto per la caduta di alberi. Altre ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il fortesta provocando diversi danni in tutta la città di. Polizia Locale e Vigili del fuoco impegnati in via Cerignola, viale Fortore e viale Pinto per la caduta di. Altre ...

Maltempo, stop motonave da Termoli per Isole Tremiti

Vento forte, mare in burrasca, pescherecci in parte rimasti in porto, mareggiate sul lungomare di Termoli, collegamenti interrotti tra lo scalo molisano e le Isole Tremiti (Foggia). (ANSA) ...

