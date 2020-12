LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: tormenta di neve, decisione alle 10.30 (Di lunedì 28 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING alle 10.00 E alle 13.00 9.25 Non migliora la situazione a Bormio, è proprio una tormenta di neve! 8.55 Una decisione della giuria è attesa intorno alle 10.30. Francamente sembra quasi impossibile che oggi si possa gareggiare…Sarà comunque impegnativo ripulire la pista in vista della discesa di domani. Il SuperG potrebbe venire recuperato mercoledì 30 dicembre. Ne sapremo comunque di più nelle prossime ore. 8.52 Ecco come si presenta attualmente la pista Stelvio di Bormio. Letteralmente sommersa dalla neve! 7.10 Buongiorno amici di OA Sport. Per il momento, ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING10.00 E13.00 9.25 Non migliora la situazione a, è proprio unadi! 8.55 Unadella giuria è attesa intorno10.30. Francamente sembra quasi impossibile che oggi si possa gareggiare…Sarà comunque impegnativo ripulire la pista in vista della discesa di domani. Ilpotrebbe venire recuperato mercoledì 30 dicembre. Ne sapremo comunque di più nelle prossime ore. 8.52 Ecco come si presenta attualmente la pista Stelvio di. Letteralmente sommersa dalla! 7.10 Buongiorno amici di OA Sport. Per il momento, ...

