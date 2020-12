La coppia com 177mila euro in contanti che prendeva il reddito di cittadinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) Due coniugi di Cercola (Napoli) sono stati denunciati per ricettazione nell’ambito di un’operazione dei finanzieri del comando provinciale di Napoli. Sottoposti a sequestro oltre 177mila euro in contanti. In particolare, i finanzieri del gruppo di Nola, nel corso degli ordinari servizi di controllo economico del territorio, hanno fermato e perquisito il veicolo sul quale viaggiavano i due rinvenendo circa 2 chili di sigarette di contrabbando, nonche’ una borsa contenente 47mila euro in contanti. Le conseguenti perquisizioni domiciliari hanno permesso di scoprire nella loro abitazione ulteriori 130mila euro, occultati nei cassetti e negli armadi, tra i capi di abbigliamento. Le persone denunciate hanno precedenti per contrabbando e sono disoccupati, non riuscendo cosi’ a giustificare la ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Due coniugi di Cercola (Napoli) sono stati denunciati per ricettazione nell’ambito di un’operazione dei finanzieri del comando provinciale di Napoli. Sottoposti a sequestro oltrein. In particolare, i finanzieri del gruppo di Nola, nel corso degli ordinari servizi di controllo economico del territorio, hanno fermato e perquisito il veicolo sul quale viaggiavano i due rinvenendo circa 2 chili di sigarette di contrabbando, nonche’ una borsa contenente 47milain. Le conseguenti perquisizioni domiciliari hanno permesso di scoprire nella loro abitazione ulteriori 130mila, occultati nei cassetti e negli armadi, tra i capi di abbigliamento. Le persone denunciate hanno precedenti per contrabbando e sono disoccupati, non riuscendo cosi’ a giustificare la ...

