Israele, riceve il vaccino anti Covid e muore per un attacco di cuore: indagini in corso (Di lunedì 28 dicembre 2020) TgCom24 riferisce che l'uomo soffriva comunque di patologie cardiache e oncologiche . Al momento si è istituita una commissione speciale per poter analizzare meglio l'episodio e capire le cause che ... Leggi su news.fidelityhouse.eu (Di lunedì 28 dicembre 2020) TgCom24 riferisce che l'uomo soffriva comunque di patologie cardiache e oncologiche . Al momento si è istituita una commissione speciale per poter analizzare meglio l'episodio e capire le cause che ...

NotizieGeopolit : Marocco. Re Mohamed VI riceve una delegazione di Usa e Israele - Italia_Notizie : Israele, il presidente Rivlin riceve il vaccino anti-Covid in diretta tv - clikservernet : Israele, il presidente Rivlin riceve il vaccino anti-Covid in diretta tv - Noovyis : (Israele, il presidente Rivlin riceve il vaccino anti-Covid in diretta tv) Playhitmusic - - ilfattovideo : Israele, il presidente Rivlin riceve il vaccino anti-Covid in diretta tv -

Ultime Notizie dalla rete : Israele riceve Israele, il presidente Rivlin riceve il vaccino anti-Covid in diretta tv Il Fatto Quotidiano Israele, riceve il vaccino anti Covid e muore per un attacco di cuore: indagini in corso

Le autorità hanno escluso che a causare il malore sia stato proprio il vaccino anti Covid messo a punto da Pfizer-BioNTech. La campagna di vaccinazione di massa proseguirà ...

Covid, quale Paese uscirà prima di tutti dalla pandemia? Gli scenari

Quale Paese uscirà prima di tutti dalla pandemia covid? Quasi sicuramente è Israele. La campagna vaccinale, iniziata una settimana fa, procede a ritmi vertiginosi: solo ieri sono state immunizzate 100 ...

Le autorità hanno escluso che a causare il malore sia stato proprio il vaccino anti Covid messo a punto da Pfizer-BioNTech. La campagna di vaccinazione di massa proseguirà ...Quale Paese uscirà prima di tutti dalla pandemia covid? Quasi sicuramente è Israele. La campagna vaccinale, iniziata una settimana fa, procede a ritmi vertiginosi: solo ieri sono state immunizzate 100 ...