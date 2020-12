GF Vip | uragano Dayane Mello | dopo la bomba su Zelletta le strategie sul televoto

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 28 dicembre 2020)lasganciata su Andreatorna all’attacco: “Mi stanno sul ca**o, ma..”torna a far parlare di sé e ad attirare l’attenzione dei vipponi del GF Vip e dei telespettatori.aver sganciato lasu Andreae la sua fidanzata Natalia Paragoni,vuota il sacco e si sfoga con Mario Ermito, non nascondendo né la sua insofferenza né la sua strategia verso due-tre membri in particolare della casa, ma non è una coppia qualunque: si tratta, infatti, di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, due partecipanti amatissimi dal pubblico, comed’altronde sa bene. Ladisu ...