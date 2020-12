Daydreamer anticipazioni: CAN e SANEM sul punto di baciarsi ma… (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’inaspettata richiesta matrimoniale di Yigit (Utku Ates) a SANEM Aydin (Demet Ozdemir) smuoverà un po’ le acque nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno, tant’è che la ragazza sarà sul punto di baciare il suo ex Can Divit (Can Yaman). Le incomprensioni tra i due protagonisti saranno però tutt’altro che risolte. Scopriamo insieme perché… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Yigit chiede a SANEM di sposarlo Le anticipazioni indicano che tutto partirà nel momento in cui Can affronterà Yigit e gli farà credere di essere entrato in possesso dei filmati della videosorveglianza in grado di dimostrare che è stato lui, un anno prima, a bruciare il manoscritto di SANEM che conteneva il suo primo romanzo. Tuttavia, l’editore verrà informato dalla ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’inaspettata richiesta matrimoniale di Yigit (Utku Ates) aAydin (Demet Ozdemir) smuoverà un po’ le acque nelle prossime puntate italiane di– Le Ali del Sogno, tant’è che la ragazza sarà suldi baciare il suo ex Can Divit (Can Yaman). Le incomprensioni tra i due protagonisti saranno però tutt’altro che risolte. Scopriamo insieme perché…– Le Ali del Sogno, news: Yigit chiede adi sposarlo Leindicano che tutto partirà nel momento in cui Can affronterà Yigit e gli farà credere di essere entrato in possesso dei filmati della videosorveglianza in grado di dimostrare che è stato lui, un anno prima, a bruciare il manoscritto diche conteneva il suo primo romanzo. Tuttavia, l’editore verrà informato dalla ...

redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Entrambi cocciuti, entrambi innamorati. Faranno pace? - generacomplotti : RT @infoitcultura: Daydreamer, anticipazioni turche: Huma e Yigit ancora alleati in uno squallido complotto contro Can e Sanem https://t.co… - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni turche: Can annuncia alla stampa il suo fidanzamento con Sanem - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni turche: Can annuncia alla stampa che la sua fidanzata è Demet! - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni turche: Huma e Yigit ancora alleati in uno squallido complotto contro Can e Sanem -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni Daydreamer: CAN assume un investigatore privato, perché? Anticipazioni Tv Soap Daydreamer, anticipazioni turche: Can annuncia alla stampa che la sua fidanzata è Demet!

Huma chiede a Mevkibe di far andar via Sanem dalla tenuta di Mehriban. (NonSoloRiciclo) Il video. ? DayDreamer: Can Yaman nuovo testimonial della De Cecco. ? Can Yaman ospite di RTL: inpersonerà ...

DayDreamer spoiler 7 gennaio: cambio programmazione e lite tra Can e Sanem

DayDreamer: Can Yaman ospite a RTL martedì 22 dicembre alle 8 con Luca Argentero. (TorreSette) Scopriamo, adesso, la trama e le anticipazioni degli episodi di oggi, sabato 26 dicembre. Leggi anche:.

Huma chiede a Mevkibe di far andar via Sanem dalla tenuta di Mehriban. (NonSoloRiciclo) Il video. ? DayDreamer: Can Yaman nuovo testimonial della De Cecco. ? Can Yaman ospite di RTL: inpersonerà ...DayDreamer: Can Yaman ospite a RTL martedì 22 dicembre alle 8 con Luca Argentero. (TorreSette) Scopriamo, adesso, la trama e le anticipazioni degli episodi di oggi, sabato 26 dicembre. Leggi anche:.