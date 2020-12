Covid, imprese alla canna del gas. Il peggio deve ancora venire: chi rischia di non riaprire più (Di lunedì 28 dicembre 2020) Covid e imprese sull’orlo del baratro. Il 2020 sarà ricordato anche perché la crisi sanitaria del coronavirus ha picchiato duro sul fronte imprese. Gli ultimi dati Istat sono relativi ad un’indagine campionaria molto ampia (riferita ad un universo di 1.019.786 imprese di 3 e più addetti che operano nel settore dell’industria e dei servizi). Stima effettuata tra ottobre e novembre. Ebbene i dati parlano di 73.000 imprese chiuse, vale circa il 7,2% del totale. Ma le stime che arrivano dalle associazioni di imprenditori vedono nero, anche e soprattutto per i primi tre mesi del 2021: sono di oggi le cupe previsioni di Confcommercio. Parlano di chiusura definitiva di oltre 390mila imprese del commercio non alimentare e dei servizi di mercato; fenomeno non compensato dalle 85mila nuove ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 dicembre 2020)sull’orlo del baratro. Il 2020 sarà ricordato anche perché la crisi sanitaria del coronavirus ha picchiato duro sul fronte. Gli ultimi dati Istat sono relativi ad un’indagine campionaria molto ampia (riferita ad un universo di 1.019.786di 3 e più addetti che operano nel settore dell’industria e dei servizi). Stima effettuata tra ottobre e novembre. Ebbene i dati parlano di 73.000chiuse, vale circa il 7,2% del totale. Ma le stime che arrivano dalle associazioni di imprenditori vedono nero, anche e soprattutto per i primi tre mesi del 2021: sono di oggi le cupe previsioni di Confcommercio. Parlano di chiusura definitiva di oltre 390miladel commercio non alimentare e dei servizi di mercato; fenomeno non compensato dalle 85mila nuove ...

