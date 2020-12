Cosa riaprirà a gennaio? I dubbi del Governo

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) A rischio palestre, centri estetici e piste da sci È delle ultime ore la notizia della nevicata record che ha colpito il Nord Italia: doppio rimpianto per gli amanti delle piste da sci che non potranno godere dello spettacolo delle montagne innevate. Le piste, in linea teorica, dovrebbero riaprire il 7ma sembra difficile che possa accadere. Realisticamente prima del 15molte attività non apriranno: ci riferiamo a palestre, piscine, cinema, teatri e centri estetici. Leggi anche: Alessandro Gassmann: “Spero che chi non si vaccini non possa andare in giro” È vero c’è stata una frenata dei contagi ma c’è molta preoccupazione visto che la percentuale dei tamponi positivi non scende, c’è l’allarme variante inglese e tiene banco la questione Veneto dove i contagi sono sempre di più e la situazione appare fuori controllo. Il 6 ...