Coronavirus | Fontana | ' vaccino De Luca? Io mi attengo a indicazioni Iss'

Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, non entra nella polemica sulla scelta del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, di vaccinarsi, ieri, durante il V-Day in Campania, quando sarebbe spettato solo agli operatori sanitari e ad altri pazienti fragili. "Se si vuole fare polemica si può utilizzare quello che ha fatto De Luca che il contrario di quello che ha fatto. Io ho ritenuto che le scelte su chi dovesse farsi vaccinare venissero affidate all'Iss e quindi mi attengo a quello che sono le indicazioni".

