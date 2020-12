Catturato ' o lione | boss di camorra latitante dei monti Lattari

Leggi su agi

(Di lunedì 28 dicembre 2020) AGI - La polizia haa Gragnano Antonio Di Martino, 40 anni, ricercato dal 2018 per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Antonio Di Martino, è soprannominato ''o', per la sua latitanza ha contato sull'appoggio di alcuni fedelissimi del clan egemone nei boschi dei, da tempo area in cui si trovano vaste piantagioni illegali di marijuana. Di Martino è descritto nelle inchieste della Dda di Napoli come un capo clan sanguinario pronto a tutto pur di fare rispettare la sua legge nel territorio di Gragnano e Pimonte. Insieme al fratello Fabio, gestirebbe gli affari della famiglia, dalle estorsioni allo spaccio. E proprio sulla vendita di stupefacenti che si basa l'ultima ordinanza di custodia cautelare a suo carico. Di Martino avrebbe siglato un'alleanza con la potente cosca dei D'Alessandro di Scanzano. ...