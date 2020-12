Beyoncé cuore d’oro | dona 500mila dollari a chi ha perso la casa per colpa della pandemia

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 29 dicembre 2020)mezzo milione dialle famiglie in difficoltà per via del Covid dopo la scadenzamoratoria su sfratti e pignoramenti: la 39enne popstar ha spiegato sul suo sito ufficiale che donerà benattraverso la sua organizzazione benefica BeyGOOD, che distribuirà 5milaa testa a 100ne che rischiano di rimanere senza. Con BeyGOODcerca di aiutare chi è più in difficoltà in un Paese come gli Stati Uniti profondamente segnato dalle differenze sociali ed economiche: «Quando ci siamo trovati di fronte alla– si legge ancora sul sitopopstar – abbiamo assistito ...