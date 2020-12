Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 dicembre 2020)DEL 27 DICEMBREORE 16.20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO CHE AL MOMENTO SI MANTIENE FLUIDO LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL, ANCHE A SEGUITO DEL DECRETO LEGGE CHE LIMITA TUTTI GLI SPOSTAMENTI NON NECESSARI FINO AL 6 GENNAIO 2021 E FINO AL 30 DICEMBRE DALLE 22 ALLE 6 MODIFICHE ALLAALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII NEI DUE SENSI A CAUSA INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ATTIVE CHIUSURE E DEVIAZIONI AL TRAFFICO. ATTENZIONE ALLA GUIDA RAMMENTIAMO CHE LA STRADA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO È AL MOMENTO CHIUSA A CAUSA DELLA NEVE TRA IL KM 10+900 E IL KM 17+900 NEI DUE SENSI CI SPOSTIAMO PER UN ATTIMO IN PROVINCIA: DOMANI E IL 29 DICEMBRE NEL ...