Venezia-Salernitana | LIVE Serie B 27 12 2020 | segui la diretta

(Di domenica 27 dicembre 2020) Tutto pronto per.Alle ore 15, allo Stadio "Pier Luigi Penzo", andrà in scena la sfida valida per la quindicesima giornata del campionato diB. Dito, le formazioni ufficiali.(4-3-1-2): Lezzerini; Mazzocchi, Ceccaroni, Svoboda, Felicioli; Fiordilino, Taugourdeau, Bjarkason; Aramu; Forte, Bocalon.(3-5-2): Belec, Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Anderson, Lopez; Tutino, Djuric.latestuale del match.MC sportid="1" widgettype="ReportWidgetGazzanet" competitionid="105" matchid="2144543"

Serie B, si scende in campo per la quindicesima giornata, penultimo turno del 2020. Formazioni ufficiali dei match in programma alle 15:00.C’è il Venezia nel mirino dei granata. E’ la prima di due trasferte a distanza ravvicinata e ad alto coefficiente di difficoltà. Dopo la sfida con i lagunari si va a Monza. La Salernitana vuol ...