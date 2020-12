Vaccino-day, Toti: “Una giornata storica” (Di domenica 27 dicembre 2020) “Oggi è una giornata storica. Abbiamo iniziato senza alcun intoppo le vaccinazioni contro il covid-19: sono orgoglioso del sistema sanitario ligure”. Lo dice il presidente della Regione Giovanni Toti intervenuto al Vaccine Day, al Policlinico San Martino di Genova. abr/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020) “Oggi è una. Abbiamo iniziato senza alcun intoppo le vaccinazioni contro il covid-19: sono orgoglioso del sistema sanitario ligure”. Lo dice il presidente della Regione Giovanniintervenuto al Vaccine Day, al Policlinico San Martino di Genova. abr/com su Il Corriere della Città.

Napoli, 27 dic. Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il #Covid19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e ris ...

