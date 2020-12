V-Day, primi vaccinati allo Spallanzani. Conte: «L’Italia si risveglia». Speranza: «La strada per chiudere una stagione difficile» (Di domenica 27 dicembre 2020) Il V-Day è cominciato e le prime immagini che arrivano dall’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma testimoniano ufficialmente la prima somministrazione del vaccino anti Covid Pfizer-Biontech agli operatori sanitari della struttura. La professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli sono stati, alle ore 7.20 di questa mattina, i primi in Italia a ricevere il vaccino chiamato Comirnaty e arrivato in Italia la mattina di Natale, dopo aver oltrepassato la frontiera del Brennero su un furgone refrigerato. 9.750 le dosi del farmaco previste per la lista dei primi volontari. I primi tre vaccinati: «Stiamo benissimo» Video dei primi vaccini allo Spallanzani Il ... Leggi su open.online (Di domenica 27 dicembre 2020) Il V-Day è cominciato e le prime immagini che arrivano dall’Istituto Nazionale Malattie Infettivedi Roma testimoniano ufficialmente la prima somministrazione del vaccino anti Covid Pfizer-Biontech agli operatori sanitari della struttura. La professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli sono stati, alle ore 7.20 di questa mattina, iin Italia a ricevere il vaccino chiamato Comirnaty e arrivato in Italia la mattina di Natale, dopo aver oltrepassato la frontiera del Brennero su un furgone refrigerato. 9.750 le dosi del farmaco previste per la lista deivolontari. Itre: «Stiamo benissimo» Video deivacciniIl ...

