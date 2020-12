Uomini e Donne, Nicola M. replica alle accuse: “Presto qualcuno si pentirà” (Di domenica 27 dicembre 2020) Nicola Mazzitelli rompe il silenzio su Instagram in merito alle accusa di complotto, ecco cosa ha detto il cavaliere Ad attirare l’attenzione del gossip e dei telespettatori nelle ultime ore Nicola Mazzitelli di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Nelle scorse settimane il cavaliere era stato accusato di complotto in trasmissione quando Maurizio aveva replicato ad un attacco di Valentina Dartavilla Lupi. Il cavaliere aveva raccontato che la dama aveva avuto rapporti con Costantino ma aveva deciso di non dirlo in studio. A quanto pare Valentina aveva anche avuto rapporti con Nicola Mazzitelli. A farlo sapere era stato Armando Incarnato. Quest’ultimo era assente in studio perché era risultato positivo al Coronavirus. ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 27 dicembre 2020)Mazzitelli rompe il silenzio su Instagram in meritoaccusa di complotto, ecco cosa ha detto il cavaliere Ad attirare l’attenzione del gossip e dei telespettatori nelle ultime oreMazzitelli di, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Nelle scorse settimane il cavaliere era stato accusato di complotto in trasmissione quando Maurizio avevato ad un attacco di Valentina Dartavilla Lupi. Il cavaliere aveva raccontato che la dama aveva avuto rapporti con Costantino ma aveva deciso di non dirlo in studio. A quanto pare Valentina aveva anche avuto rapporti conMazzitelli. A farlo sapere era stato Armando Incarnato. Quest’ultimo era assente in studio perché era risultato positivo al Coronavirus. ...

matteosalvinimi : Che gioia condividere il pranzo di #Natale, la tavola e le esperienze di vita con gli ospiti dell’Opera Cardinal Fe… - pdnetwork : Ha 94 anni, passava Natale da solo. Ha chiamato i carabinieri per fare un solo brindisi, per avere compagnia. La… - ItalianAirForce : #IlNostroBuongiorno dal 51° Stormo. 'Uomini, donne e velivoli dell'#AeronauticaMilitare sempre pronti al servizio d… - shipstellari : RT @biasbowie02: Tutte le donne: “no io non bacio altri uomini, mio marito/fidanzato è geloso” Stefania: “io chiunque becco sotto il visch… - elysiante : RT @OizaQueensday: Donne: Molestare non è “provarci” Uomini: ma come? E allora come si corteggia? Ma non vi si può dire più niente. Ma all… -