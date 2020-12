Ricoverato per Covid il prete che aveva esortato a bere vino: «Gli astemi non vanno in paradiso» (video) (Di domenica 27 dicembre 2020) Don Pietro Cesena, il prete piacentino il cui video della messa di Natale era diventato virale, è risultato positivo al Covid. Il prete è stato Ricoverato in ospedale. Nel corso della predica il prete 62enne di Borgotrebbia (Piacenza) aveva scherzosamente esortato i fedeli a mangiare e bere abbondantemente vino «poiché gli astemi in paradiso non entrano». Nella notte tra venerdì e sabato il sacerdote si è sentito male ed è stato portato in ospedale. Il prete piacentino è stato Ricoverato Il sacerdote è stato Ricoverato nel reparto di pneumologia dell’ospedale di Piacenza in osservazione. Gli è stata diagnosticata una polmonite ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 dicembre 2020) Don Pietro Cesena, ilpiacentino il cuidella messa di Natale era diventato virale, è risultato positivo al. Ilè statoin ospedale. Nel corso della predica il62enne di Borgotrebbia (Piacenza)scherzosamentei fedeli a mangiare eabbondantemente«poiché gliinnon entrano». Nella notte tra venerdì e sabato il sacerdote si è sentito male ed è stato portato in ospedale. Ilpiacentino è statoIl sacerdote è statonel reparto di pneumologia dell’ospedale di Piacenza in osservazione. Gli è stata diagnosticata una polmonite ...

