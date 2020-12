Nicole Kidman risorge in The Undoing, il thriller che sarà un successo (ma non di critica) (Di domenica 27 dicembre 2020) Evviva, dalle nefandezze devastanti del Botox si può risorgere, più belle e normali che pria: la Nicole Kidman di “The Undoing- Le verità nascoste”, miniserie che sarà su Sky e Now Tv dall’8 gennaio e che abbiamo visto in anteprima per HuffPost, ha completato il lungo viaggio di ritorno dalla grottesca ‘invasione collinare’ che una dozzina d’anni fa l’aveva resa irriconoscibile, e incorniciata com’è da una cascata di riccioli fulvi a 53 anni sembra il (bel) clone di se stessa in “Cuori Ribelli” ( 1992!). Nota frivola? Sì, ma è in pratica la sola sorpresa che questo patinato prodotto all-star riesce a riservare.Kidman firma anche da coproduttore, come già in “Big Little Lies”, serie (con sequel) trionfale uscita come questa dalla fertile penna di David E. Kelley, che adatta il romanzo ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 dicembre 2020) Evviva, dalle nefandezze devastanti del Botox si puòre, più belle e normali che pria: ladi “The- Le verità nascoste”, miniserie chesu Sky e Now Tv dall’8 gennaio e che abbiamo visto in anteprima per HuffPost, ha completato il lungo viaggio di ritorno dalla grottesca ‘invasione collinare’ che una dozzina d’anni fa l’aveva resa irriconoscibile, e incorniciata com’è da una cascata di riccioli fulvi a 53 anni sembra il (bel) clone di se stessa in “Cuori Ribelli” ( 1992!). Nota frivola? Sì, ma è in pratica la sola sorpresa che questo patinato prodotto all-star riesce a riservare.firma anche da coproduttore, come già in “Big Little Lies”, serie (con sequel) trionfale uscita come questa dalla fertile penna di David E. Kelley, che adatta il romanzo ...

