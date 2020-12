Jasmine Carrisi contro gli haters: “Ecco cosa dovete fare” (Di domenica 27 dicembre 2020) Jasmine Carrisi si scaglia contro gli haters, la figlia di Albano e Loredana Lecciso non ci sta più: Ecco quello che consiglia di fare a chi la odia. Jasmine Carrisi (fonte foto: Instagram, @ JasmineCarrisi)Negli ultimi tempi la popolarità di Jasmine Carrisi è cresciuta alle stelle, la giovane ha infatti preso parte alla prima edizione di The Voice Senior in compagnia di suo padre Albano. Il programma l’ha fatta conoscere da una vasta fetta di pubblico, se sono cresciuti i fan sono anche cresciuti i suoi haters, ai quali lei ha voluto rispondere per le rime. LEGGI ANCHE>>>Jasmine Carrisi e Albano: l’emozione ... Leggi su chenews (Di domenica 27 dicembre 2020)si scagliagli, la figlia di Albano e Loredana Lecciso non ci sta più:quello che consiglia dia chi la odia.(fonte foto: Instagram, @)Negli ultimi tempi la popolarità diè cresciuta alle stelle, la giovane ha infatti preso parte alla prima edizione di The Voice Senior in compagnia di suo padre Albano. Il programma l’ha fatta conoscere da una vasta fetta di pubblico, se sono cresciuti i fan sono anche cresciuti i suoi, ai quali lei ha voluto rispondere per le rime. LEGGI ANCHE>>>e Albano: l’emozione ...

