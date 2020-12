Daydreamer, anticipazioni turche: Huma e Yigit ancora alleati in uno squallido complotto contro Can e Sanem (Di domenica 27 dicembre 2020) Daydreamer, anticipazioni turche: in un articolo precedente abbiamo raccontato che Can si getterà tra le fiamme che stavano bruciando la sua capanna, per recuperare la bandana di Sanem. Ora cosa succederà? Sanem in estasi per Can Dopo l’incendio della baita, Sanem si ritrova seduta sul divano della veranda della casa di Mihriban con Leyla da una parte e Deniz dall’altra. La scrittrice sembra in un mondo tutto suo: sorride e non risponde alla sorella e all’amica, che cercano di richiamarla alla realtà. Leyla pensa che l’incendio l’abbia scioccata; Sanem, però, finalmente risponde di aver incontrato Can e che l’ex fidanzato non l’ha dimenticata: è entrato nella capanna in fiamme per salvare la sua bandana! Leyla è scettica e fa riflettere Sanem sul ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 27 dicembre 2020): in un articolo precedente abbiamo raccontato che Can si getterà tra le fiamme che stavano bruciando la sua capanna, per recuperare la bandana di. Ora cosa succederà?in estasi per Can Dopo l’incendio della baita,si ritrova seduta sul divano della veranda della casa di Mihriban con Leyla da una parte e Deniz dall’altra. La scrittrice sembra in un mondo tutto suo: sorride e non risponde alla sorella e all’amica, che cercano di richiamarla alla realtà. Leyla pensa che l’incendio l’abbia scioccata;, però, finalmente risponde di aver incontrato Can e che l’ex fidanzato non l’ha dimenticata: è entrato nella capanna in fiamme per salvare la sua bandana! Leyla è scettica e fa rifletteresul ...

