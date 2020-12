Crotone | Siligardi respinge due offerte estere | vuole restare in Serie A

(Di domenica 27 dicembre 2020) Lucaha respinto duearrivate dall’esterno. L’attaccante delinA. La situazione Come riferito da Gazzetta dello Sport, Lucaha respinto duearrivate dall’esterno. L’attaccante del, arrivato in prestito al Parma, al momento non sta trovando molto spazio con Giovanni Stroppa e vorrebbe cambiare aria, rimanendo però inA. Ecco perché il giocatore ha rifiutato ledi Stella Rossa Belgrado (Serbia) e Dinamo Zagabria (Croazia). Leggi su Calcionews24.com

ParmaLiveTweet : Crotone-Parma, storie di ex: Siligardi, in Emilia una promozione sofferta -

Nella finestra di mercato invernale per il Crotone tutto potrebbe ruotare attorno all'individuazione di uno o più profili da inserire in squadra. Con Nwankwo Simy e Junior Messias sempre presenti in c ...