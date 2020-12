Covid, De Luca si vaccina: è pioggia di polemiche (Di domenica 27 dicembre 2020) De Luca si vaccina contro il Covid, è pioggia di critiche. De Magistris: “Indegno abuso di potere da parte del governatore della Campania” “Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il Covid19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme”. Così… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 27 dicembre 2020) Desicontro il, èdi critiche. De Magistris: “Indegno abuso di potere da parte del governatore della Campania” “Mi sonoto. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme”. Così… L'articolo Corriere Nazionale.

