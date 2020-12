Bassetti | ' Ho appena fatto il vaccino e mi sento più forte | è un tributo alla scienza'

infoitinterno : Vaccino Covid, Bassetti: «L'ho appena fatto e mi sento più forte: un tributo alla scienza» - isabellaisola3 : #Bassetti 'L'ho appena fatto e mi sento più forte' Il #vaccino meglio della pozione magica di Mago Merlino Che vend… - SeratEnrico : RT @ImolaOggi: Vaccino Covid, Bassetti: «L'ho appena fatto e mi sento più forte' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'INFETTIVOLOGO - Bassetti: 'Ho appena finito la vaccinazione per il Covid, mi sento più forte! Il vaccino è un atto d'… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'INFETTIVOLOGO - Bassetti: 'Ho appena finito la vaccinazione per il Covid, mi sento più forte! Il vaccino è un atto d'… -

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti appena

La campagna per il vaccino anti coronavirus è partita oggi, 27 dicembre in tutta Italia. Dopo le prime tre dosi iniettate all’ospedale Spallanzani di ...26.12 17:50 - CORONAVIRUS - Regione Campania, 539 positivi su 6.448 tamponi e 515 guariti nelle ultime 24 ore, 8 morti di cui 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 1 in precedenza ma registrato ieri 26.12 ...