Virus in Campania, calano i positivi ma anche i tamponi: il bollettino di oggi (Di sabato 26 dicembre 2020) Campania. Sono 539 i positivi di oggi su oltre 6000 tamponi processati. Lo rende noto l'Unità di Crisi della regione Campania nel bollettino di oggi 26 dicembre. Si registrano ancora 8 decessi e oltre 500 guariti. Il bollettino di oggi positivi del giorno: 539 di cui: Asintomatici: 489 Sintomatici: 50 tamponi del giorno: 6.448 Totale positivi: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

