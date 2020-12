Tutti per 1 - 1 per tutti: SKY festeggia il Natale con ascolti record (Di sabato 26 dicembre 2020) tutti per 1 - 1 per tutti, il film diretto da Giovanni Veronesi, ha debuttato su SKY nella sera di Natale, totalizzando ascolti record con quasi 1 milione di spettatori. tutti per 1 - 1 per tutti, nella sera del suo debutto su SKY, quella di Natale, ha fatto il pieno di ascolti: il film Sky Original diretto da Giovanni Veronesi ha sfiorato il milione di spettatori medi (precisamente sono stati 921.000). Si tratta del record per un film all'esordio su Sky negli ultimi due anni, nonché del miglior film di Natale di sempre sulla piattaforma, considerando i soli ascolti del 25 dicembre. Un grande seguito per le nuove ... Leggi su movieplayer (Di sabato 26 dicembre 2020)per 1 - 1 per, il film diretto da Giovanni Veronesi, ha debuttato su SKY nella sera di, totalizzandocon quasi 1 milione di spettatori.per 1 - 1 per, nella sera del suo debutto su SKY, quella di, ha fatto il pieno di: il film Sky Original diretto da Giovanni Veronesi ha sfiorato il milione di spettatori medi (precisamente sono stati 921.000). Si tratta delper un film all'esordio su Sky negli ultimi due anni, nonché del miglior film didi sempre sulla piattaforma, considerando i solidel 25 dicembre. Un grande seguito per le nuove ...

