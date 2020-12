"Trovata la variante inglese", la drammatica conferma di Zaia: incubo in Veneto, ecco le cifre dell'ultimo bollettino (Di sabato 26 dicembre 2020) A preoccupare, c'è il Veneto, dove il coronavirus picchia durissimo. Dopo i dati della vigilia, con 93 morti, oltre 5mila contagi e un tasso di positività superiore al 36%, ecco quelli dell'ultimo bollettino di oggi, 26 dicembre, e relativi al giorno di Natale. Un brusco calo, ma era semplice ipotizzarlo poiché le cifre si riferiscono al 25 dicembre. Nel dettaglio, in Veneto sono stati registrati 2.523 positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore. cifre riferite da Zaia in persona, in conferenza stampa, dove ha specificato che ci sono 88.842 positivi e 3.275 ricoverati. I morti registrati nelle ultime 24 ore sono stati 33. Insomma, cifre ancora molto alte. Soprattutto in termini di contagi. E una ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) A preoccupare, c'è il, dove il coronavirus picchia durissimo. Dopo i datia vigilia, con 93 morti, oltre 5mila contagi e un tasso di positività superiore al 36%,quellidi oggi, 26 dicembre, e relativi al giorno di Natale. Un brusco calo, ma era semplice ipotizzarlo poiché lesi riferiscono al 25 dicembre. Nel dettaglio, insono stati registrati 2.523 positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore.riferite dain persona, in conferenza stampa, dove ha specificato che ci sono 88.842 positivi e 3.275 ricoverati. I morti registrati nelle ultime 24 ore sono stati 33. Insomma,ancora molto alte. Soprattutto in termini di contagi. E una ...

