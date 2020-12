Puglia, due pazienti affetti da variante Covid (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono due i pazienti positivi alla nuova variante di Covid. Entrambi rientravano dal Regno Unito. Il 21 ed il 22 dicembra erano pervenuti all’Istituto Zooprofilattico i tamponi di due pazienti provenienti dal Regno Unito. Risultati entrambi positivi, i tamponi sono stati sottoposti all’isolamento del genoma che ha rivelato essere proprio quello della variante proveniente dall’Inghilterra. “Il 24 dicembre” spiegano Antonio Fasanella direttore generale dell’Istituto zooprofilattico e Antonio Parisi, responsabile del laboratorio di Genetica della sezione di Putignano “per uno dei campioni è stato evidenziato un esteso effetto citopatico sulle cellule e il test Real Time PCR ha confermato l’isolamento del virus. In data odierna, l’analisi delle sequenze ottenute in entrambi i campioni ha evidenziato ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono due ipositivi alla nuovadi. Entrambi rientravano dal Regno Unito. Il 21 ed il 22 dicembra erano pervenuti all’Istituto Zooprofilattico i tamponi di dueprovenienti dal Regno Unito. Risultati entrambi positivi, i tamponi sono stati sottoposti all’isolamento del genoma che ha rivelato essere proprio quello dellaproveniente dall’Inghilterra. “Il 24 dicembre” spiegano Antonio Fasanella direttore generale dell’Istituto zooprofilattico e Antonio Parisi, responsabile del laboratorio di Genetica della sezione di Putignano “per uno dei campioni è stato evidenziato un esteso effetto citopatico sulle cellule e il test Real Time PCR ha confermato l’isolamento del virus. In data odierna, l’analisi delle sequenze ottenute in entrambi i campioni ha evidenziato ...

