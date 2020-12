Papu Gomez, ma quale tensione? Il suo ballo è scatenato… (VIDEO) (Di sabato 26 dicembre 2020) Papu Gomez teso e preoccupato per il suo futuro all'Atalanta? A vedere la sua danza in compagnia della moglie Linda non si direbbe. Il 10 della Dea si è mostrato sui social con un ballo davvero unico.caption id="attachment 1070935" align="alignnone" width="711" Papu Gomez (Instagram moglie Papu Gomez)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 26 dicembre 2020)teso e preoccupato per il suo futuro all'Atalanta? A vedere la sua danza in compagnia della moglie Linda non si direbbe. Il 10 della Dea si è mostrato sui social con undavvero unico.caption id="attachment 1070935" align="alignnone" width="711"(Instagram moglie)/caption ITA Sport Press.

pisto_gol : A Conte la stampa contesta il mancato utilizzo di Eriksen a Gasperini la lite con Papu Gomez. Però è normale che i… - DiMarzio : Papu #Gomez non sarà convocato per @Atalanta_BC @OfficialASRoma #calciomercato @SkySport - ZZiliani : Si può dire che se esiste il diritto di attendere al varco una persona per consegnargli un tapiro (sic) esiste anch… - GreenMidnight1 : RT @NicoSchira: Il “primo acquisto” dell’#Inter 2021 potrebbe essere Mathias #Vecino. L’uruguaiano è pronto a rientrare in squadra e vuole… - ItaSportPress : Papu Gomez, ma quale tensione? Il suo ballo è scatenato... (VIDEO) - -