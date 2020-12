Luì e Sofì fidanzati?/ La coppia di Me contro te in crisi oppure... (Di sabato 26 dicembre 2020) Luì e Sofì fidanzati? La coppia di Me contro te ospite a Verissimo oggi per la gioia dei bambini, sveleranno la verità sulla presunta crisi oppure... Leggi su ilsussidiario (Di sabato 26 dicembre 2020) Luì e? Ladi Mete ospite a Verissimo oggi per la gioia dei bambini, sveleranno la verità sulla presunta...

ciao43088854 : RT @rahmasaidi420: Avete presente la classica storia di wattpad dove il bad boy si innamora della ragazza per bene e alla fine si scopre ch… - lapartevera : @mig_sofi Quindi facciamolo girare? Lo sai vero che quel video non è stato postato da lui, ma sono stati ripresi e… - ciaofarfallone : @mig_sofi dipende dalle persone che ci sono con lui - Giusepp17010291 : @mig_sofi @_sof00 Ho lasciato il continuo del commento leggi anche quello. E poi io parlo riguardo ciò che ho senti… - laqueendelcesso : @beavteous me contro te si nasce me contro te si muore con luì nel sangue e sofì nel cuore???????????????????????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Luì Sofì Claudia Ruggeri, posa hot sul divano con lui: “La mia dolce metà” – FOTO BlogLive.it