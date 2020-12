Lorena Bianchetti, la richiesta del marito: “Me l’ha chiesto per Natale” (Di sabato 26 dicembre 2020) Lorena Bianchetti svela di aver ricevuto una clamorosa richieste dal marito Bernardo De Luca: “Me l’ha chiesto per Natale”. Per Natale, Bernardo De Luca, il marito di Lorena Bianchetti, alla conduttrice di A sua immagine avrebbe fatto una richiesta precisa. A svelarlo è stata la stessa conduttrice ai microfoni del settimanale DiPiù Tv che le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 26 dicembre 2020)svela di aver ricevuto una clamorosa richieste dalBernardo De Luca: “Meper”. Per, Bernardo De Luca, ildi, alla conduttrice di A sua immagine avrebbe fatto unaprecisa. A svelarlo è stata la stessa conduttrice ai microfoni del settimanale DiPiù Tv che le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

_PuntoZip_ : Oggi in TV: Su Rai1 “A sua immagine” con Lorena Bianchetti – Papa Francesco e la “famiglia” degli artisti - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Su Rai1 “A sua immagine” con Lorena Bianchetti – Papa Francesco e la “famiglia” degli artisti - SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento con “A sua immagine”, sabato 26 dicembre alle 15.00 su Rai1, che dedicherà la puntata al dialogo… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Un Natale di solidarietà per “A sua immagine” – Ospiti di Lorena Bianchetti, Maria Grazia Cucinotta e d… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Un Natale di solidarietà per “A sua immagine” – Ospiti di Lorena Bianchetti, Maria Grazia Cucinotta e d… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorena Bianchetti Rai: su Rai1 "A sua immagine" con Lorena Bianchetti - Spettacolo Agenzia ANSA Lorena Bianchetti, la richiesta del marito: “Me l’ha chiesto per Natale”

Lorena Bianchetti svela di aver ricevuto una clamorosa richieste dal marito Bernardo De Luca: “Me l’ha chiesto per Natale”. Per Natale, Bernardo De Luca, il marito di Lorena Bianchetti, alla conduttri ...

Ascolti Tv pay & free: Boom di Tutti per uno Uno per tutti su Sky. A Natale corrono pure le tematiche in chiaro

(TvZoom) Ok Masterchef. La Messa del Papa alle 19.30 ottiene 4,771milioni ed il 21,4% di share e poi Lorena Bianchetti arriva a 3,843 milioni e 16,5%. Ha fatto bene e superato per ascolti lo show dell ...

Lorena Bianchetti svela di aver ricevuto una clamorosa richieste dal marito Bernardo De Luca: “Me l’ha chiesto per Natale”. Per Natale, Bernardo De Luca, il marito di Lorena Bianchetti, alla conduttri ...(TvZoom) Ok Masterchef. La Messa del Papa alle 19.30 ottiene 4,771milioni ed il 21,4% di share e poi Lorena Bianchetti arriva a 3,843 milioni e 16,5%. Ha fatto bene e superato per ascolti lo show dell ...