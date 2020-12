Karina Cascella, la confessione che commuove i follower: “Manca tantissimo” (Di sabato 26 dicembre 2020) Karina Cascella ha postato delle foto su Instagram in ricordo di una persona speciale della sua vita che le Manca in questi giorni di festa La showgirl ha postato tante foto in questa prima parte delle feste, momenti di riflessione per il momento che l’Italia sta vivendo. Ma anche di felicità per gli affetti della L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 26 dicembre 2020)ha postato delle foto su Instagram in ricordo di una persona speciale della sua vita che lein questi giorni di festa La showgirl ha postato tante foto in questa prima parte delle feste, momenti di riflessione per il momento che l’Italia sta vivendo. Ma anche di felicità per gli affetti della L'articolo proviene da Leggilo.org.

zazoomblog : Karina Cascella la confessione commovente: “Manca così tanto in questi giorni” - #Karina #Cascella #confessione - zazoomblog : Karina Cascella il terribile lutto: “Non voglio dimenticare mai…” dolore atroce - #Karina #Cascella #terribile… - xbsaforselena : @danitrash77 @NetflixIT la Rai ora come ora non farebbe mai la Talpa secondo me ?? fanno tutti reality a sfondo educ… - zazoomblog : Karina Cascella il terribile lutto: “Non voglio dimenticare mai…” dolore atroce - #Karina #Cascella #terribile… - sacrifrocio : @sturacess la kiki in questione è karina cascella -