Jannik Sinner: 'Nel tennis la testa conta al 70%, poi...' (Di sabato 26 dicembre 2020) Torna a parlare Jannik Sinner: 'Il mio colpo preferito? Di rovescio ho sempre giocato meglio. Tutto è migliorabile... Il servizio per esempio. Stiamo lavorando molto anche nel gioco a rete. Però a 19 ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 dicembre 2020) Torna a parlare: 'Il mio colpo preferito? Di rovescio ho sempre giocato meglio. Tutto è migliorabile... Il servizio per esempio. Stiamo lavorando molto anche nel gioco a rete. Però a 19 ...

