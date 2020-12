In Brasile il tasso di mortalità è su base etnica

(Di domenica 27 dicembre 2020) In, la maggior parte dei 190 mila morti per Covid hanno un colore e una classe sociale specifica: sono neri e poveri. Mentre il presidente e i movimenti No Vax negano la necessità e l’urgenza della vaccinazione di massa, le disuguaglianze razziali e sociali preesistenti si approfondiscono man mano che aumentano i contagi, evidenziando le disparità regionali, sociali, di genere, di reddito, educative e di accesso alla salute. Ciò è dimostrato da diversi studi che si sono concentrati sul … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Brasile tasso

Trend-online.com

In Brasile, la maggior parte dei 190 mila morti per Covid hanno un colore e una classe sociale specifica: sono neri e poveri. Mentre il presidente e i movimenti No Vax negano la necessità e l’urgenza ...in Brasile, infatti, PlayStation 5 viene venduta al prezzo di 5.000 Real, corrispondenti al tasso di cambio attuale a circa 780 euro. Uno specialista interpellato da Metropoles sottolinea inoltre come ...