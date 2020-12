Famiglia uccisa la notte di Natale: l’omicidio è ancora avvolto nel mistero (Di sabato 26 dicembre 2020) Una Famiglia di cinque persone è stata massacrata la notte di Natale nell’Arkansas. La polizia non può ancora fornire dettagli. La polizia dell’Arkansas ha svelato poco e niente sui sospetti omicidi individuati ieri sera dopo aver ricevuto una chiamata per un incidente avvenuto vicino alla città di Atkins. I poliziotti non hanno rivelato l’età delle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 26 dicembre 2020) Unadi cinque persone è stata massacrata ladinell’Arkansas. La polizia non puòfornire dettagli. La polizia dell’Arkansas ha svelato poco e niente sui sospetti omicidi individuati ieri sera dopo aver ricevuto una chiamata per un incidente avvenuto vicino alla città di Atkins. I poliziotti non hanno rivelato l’età delle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ildins : La nonnina mia vicina di casa mi ha chiamata arrabbiatina perché non sono andata a trovarla in questi giorni essend… - impazziscoO : @SempreCler Dico a mio padre: “pa’ ma in quella catapecchia ci metti pure le mucche?” (comunque non conosco tutti i… - gheburaseye : #26dicembre #critica #riflessione Nel 2020, #guardacaso, si applaude la scienza ma non si pensa alle differenze fo… - lostthemoth : rovinare sempre le coppie per questi pseudo tradimenti? Che urto, madonna. Era l'unica famiglia che funzionava bene… - jeekiesluvbot : gli umani massacrando di botte i ghoul: devo stare con la mia famiglia i ghoul la cui famiglia è stata uccisa dagl… -

Ultime Notizie dalla rete : Famiglia uccisa Famiglia uccisa la notte di Natale: l’omicidio è ancora avvolto nel mistero ViaggiNews.com Famiglia uccisa la notte di Natale: l’omicidio è ancora avvolto nel mistero

Nessun sospettato è stato nominato durante la conferenza stampa. Famiglia uccisa la notte di Natale, il racconto della polizia “La tragedia ha colpito la Contea di Pope County in questo giorno di ...

Ottaviano, il Covid uccide a Natale: Michele muore a 43 anni. Lascia due bambini

Il nostro cuore è spezzato, Ottaviano è accanto alla famiglia di Michele Iervolino e prega per tutte le vittime del covid. Non ci saranno mai abbastanza parole per esprimere il nostro dolore». Ad ...

Nessun sospettato è stato nominato durante la conferenza stampa. Famiglia uccisa la notte di Natale, il racconto della polizia “La tragedia ha colpito la Contea di Pope County in questo giorno di ...Il nostro cuore è spezzato, Ottaviano è accanto alla famiglia di Michele Iervolino e prega per tutte le vittime del covid. Non ci saranno mai abbastanza parole per esprimere il nostro dolore». Ad ...