De Boer torna a parlare di Inter | “Un vespaio incredibile”

(Di sabato 26 dicembre 2020) “L’era un, nessun allenatore riuscì a fare bene in quel periodo. Si è rivelato vero. Perché dopo di me, altri tre allenatori ci hanno provato. Ovviamente avrei dovuto fare le cose in modo diverso, ma l’a dinamica intorno al club era molto difficile“. Queste le dichiarazioni di Frank de, nel corso di unavista ad ad.nl, a proposito della sua breve e sfortunata avventura all’. E sulle esperienze successive: “Al Crystal Palace non era poi così male quello che volevo cambiare, ma lì mi sono imbattuto nella stessa situazione di Ronald Koeman a Valencia. Vuoi dire addio ad alcuni giocatori determinanti, ci sono anche buone ragioni per questo, ma quei giocatori hanno ancora molta influenza”, ha concluso. SportFace.