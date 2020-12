Coronavirus | 261 vittime nelle ultime 24 ore I positivi al tampone sono stati 10 407 ma con circa 80mila test

Leggi su open.online

(Di sabato 26 dicembre 2020) Il bollettino del 26 dicembre261 i nuovi decessi dasegnalati in Italia24 ore dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Un forte calo rispetto alleregistrate nella giornata di ieri, quando erano 459. A scendere anche il numero dei contagi: 10.407 contro i 19.037 di ieri ma con un incremento di tamponi pari a 81.285: in forte diminuzione rispetto ai 152.334 eseguiti ieri. Ancora un segno meno per le terapie intensive con una diminuzione di appena due unità: 2.582 i nuovi ricoveri in area critica contro i 2.584 osservati ieri, con un numero di ingressi giornalieri pari a 135. Pressione diminuita anche per le aree mediche: -98, per 23.304 ospedalizzati24 ore, (ieri 23.402). A oggi, il ...