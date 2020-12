Beautiful | anticipazioni 27 dicembre | Steffy rivede Beth e Liam

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 26 dicembre 2020)27: nella puntata di domenica rivedremo. Ecco cosa succederà. Brooke sospetta di Thomas Brooke, dopo aver discusso ancora una volta con Shauna, sospetta che il vero artefice della situazione sia ancora una volta Thomas. Infatti le sembra che alcune parole pronunciate dalla Fulton non siano “farina del suo sacco”. La Logan vuole andare in fondo alla questione, per verificare se può evitare di divorziare da Ridge. Intanto Shauna si reca da quest’ultimo, per dirgli di aver incontrato suo figlio.27Vedremo anche cheporterà la piccolaa ...