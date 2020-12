Una cover natalizia realizzata da studenti salernitani

Leggi su cronachesalerno

Ci sono canzoni che incarnano lo spirito natalizio da decenni e più. Non c'è spirito natalizio se in sottofondo non si ascoltano le melodie di Imagine, happy Xmas o Last Christmas. Forse quest'ultima melodia, portata al successo dagli Wham del compianto George Michael è quella che più si addice in questo momento particolare mondiale. Una pandemia che sta mettendo letteralmente in ginocchio il Globo terrestre con il pensiero che va allo scorso Natale, quando il covid era lontano, o quasi. Un po' come nella canzone portata al successo dagli Wham, con George Michael a ripensare ad amori persi.