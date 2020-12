Riforma elettorale? Non pervenuta Anche il 2020 passato invano E ora?

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Al numero 10 del programma in 29 punti del governo Conte 2, c'erano le riforme e la legge. Il pacchetto di contrappesi - frutto di lunga trattativa - per rendere organica ladel taglio del numero dei parlamentari, fu uno dei pilastri dell'accordo dell'esecutivo giallorosso. Il Pd aveva sempre votato contro la 'norma bandiera' dei 5 Stelle Segui su affaritaliani.it

Per ragioni diverse a Renzi e Salvini non conviene aprire il tavolo. Non esiste una maggioranza per cambiare il Rosatellum. Il tanto invocato contrappeso del taglio dei parlamentari è finito su un bin ...Ma sanno che con questa legge elettorale, il Rosatellum ... evocativo nel delineare gli obiettivi generali e le necessarie riforme, quanto ancora indefinito nel precisare i singoli progetti ...