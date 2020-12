Natale in fabbrica a Napoli e Castellammare: “Il Sud è un animale ferito a morte” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – In un Natale pieno di incertezze per l’emergenza sanitaria scatenata dal Covid, festeggiato mentre medici ed infermieri continuano a lottare giorno e notte negli ospedali di tutt’Italia, c’è un Sud che continua a resistere contro un’altra pandemia, ben più longeva sul territorio, quella sociale. Presidi anche oggi, 25 dicembre, tra la Whirlpool di Napoli e lo stabilimento stabiese della Meridbulloni. Per un anno già anomalo per tutti, le festività natalizie, tra Napoli e Castellammare di Stabia, si trascorrono in fabbrica dove gli operai restano in presidio. Non chiedono un regalo di Natale ma semplicemente un loro diritto: il posto di lavoro, oggi negato in piena pandemia. Due storie, quelle di Whirlpool e della Meridbulloni, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti– In unpieno di incertezze per l’emergenza sanitaria scatenata dal Covid, festeggiato mentre medici ed infermieri continuano a lottare giorno e notte negli ospedali di tutt’Italia, c’è un Sud che continua a resistere contro un’altra pandemia, ben più longeva sul territorio, quella sociale. Presidi anche oggi, 25 dicembre, tra la Whirlpool die lo stabilimento stabiese della Meridbulloni. Per un anno già anomalo per tutti, le festività natalizie, tradi Stabia, si trascorrono indove gli operai restano in presidio. Non chiedono un regalo dima semplicemente un loro diritto: il posto di lavoro, oggi negato in piena pandemia. Due storie, quelle di Whirlpool e della Meridbulloni, ...

